Documentaristas encontram pé de alpinista 100 anos depois no Everest

Uma equipe de documentaristas da National Geographic encontrou um pé que pode pertencer a um jovem alpinista que desapareceu há 100 anos no Monte Everest.

O que aconteceu

Fortes indícios apontam que pé é de Andrew Comyn Irvine - ou Sandy, como era conhecido. Em junho de 1924, Irvine e o seu parceiro George Mallory desapareceram enquanto tentavam se tornar as primeiras pessoas a chegar ao topo do pico mais alto do mundo. Os restos mortais de Mallory foram achados por um alpinista em 1999, mas o corpo de Irvine nunca foi encontrado.

As autoridades britânicas estão verificando a identidade do pé por meio de uma amostra de DNA. As informações foram publicadas pela National Geographic. A equipe de documentaristas está bastante confiante de que o pé pertence a Irvine. Isso porque a meia encontrada dentro da bota está bordada com as palavras "A.C. Irvine".