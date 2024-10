Helene ultrapassa 200 mortos; conheça os furacões mais fatais dos EUA

Como a mudança climática amplifica ciclones, segundo pesquisa

Estudo aponta relação clara entre aquecimento global e ciclones. Segundo o pesquisador Michael Mann, condutor do estudo na Universidade da Pensilvânia, as superfícies oceânicas mais quentes liberam mais vapor d'água, o que dá mais energia às tempestades e, consequentemente, intensifica seus ventos. Além disso, uma atmosfera mais quente permite reter mais água e, portanto, as chuvas são mais fortes.

Especialista defende que mudanças climáticas permitiram Helene. "O conteúdo de calor do oceano estava em um nível recorde, o que deu muito combustível e potencial para que uma tempestade como esta ganhasse força e se tornasse muito grande e prejudicial", disse David Zierden, climatologista do estado da Flórida.

"Rápida intensificação" também é culpa de mudanças climáticas para cientistas. A "rápida intensificação", que ocorre quando um furacão acelera 30 nós em um período de 24 horas, também se tornou mais comum. "Se a intensificação ocorrer muito perto da costa antes de tocar o solo, pode ter um efeito enorme, como foi visto na semana passada no caso de Helene", disse à AFP Karthik Balaguru, cientista climático do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico no Departamento de Energia.

Fenômeno tem explicação dupla. O aquecimento deixa padrões climáticos que reduzem o cisalhamento do vento (mudanças em sua velocidade e direção conforme a altura) ao longo da costa atlântica da América do Norte e da costa do Pacífico na Ásia, o que tende a destruir o núcleo da tempestade. Por outro lado, a mudança climática provoca maior umidade ao longo da costa em comparação ao mar aberto. Já o aumento do nível do mar (cerca de 30 centímetros no século passado) faz com que os ciclones operem a partir de uma base mais elevada, o que amplifica as formações de tempestades, segundo Zierden.