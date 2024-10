Filha que matou pais e viveu anos com corpos é condenada a prisão perpétua

Após matá-los, Virginia teria escondido os corpos na mesma casa. A mulher construiu um ''túmulo improvisado'' para seu pai em um cômodo da residência, enquanto o corpo de sua mãe foi colocado em um guarda-roupa. O ''túmulo'' foi feito com blocos de alvenaria e massa branca, com cobertores, fotos e pinturas por cima.

A filha viveu normalmente no local durante quatro anos, até ser descoberta. Policiais faziam uma visita na casa da família quando ela revelou calmamente o que tinha feito e mostrou onde os corpos foram escondidos. ''Eu sabia que isso aconteceria eventualmente, é apropriado que eu cumpra a minha punição'', falou aos agentes, segundo informações do tabloide britânico The Sun.

Virginia teria também usado o dinheiro dos pais com jogos de azar. ''Ela é uma manipuladora inteligente que escolheu matar seus pais cruelmente. Esse caso choca e horroriza até mesmo os detetives de homicídios mais experientes'', relatou a polícia de Essex ao jornal britânico Telegraph.

Segundo o Tribunal, crime foi premeditado cerca de três meses antes. A mulher teria comprado os itens usados nos assassinatos com antecedência - o que fez com que a Justiça entendesse que houve um planejamento nas ações.

Juiz afirmou que condições de saúde mental da condenada não reduzem sua culpabilidade. O magistrado explicou que Virginia tinha sintomas de transtorno de personalidade, sinais de autismo, depressão e psicose à época do crime. Ele ainda falou que ela transparece ter remorso e ''autopiedade'' pelo que aconteceu.