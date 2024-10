'É como cárcere': mãe acusa ex de impedir filha de ser repatriada do Líbano

A nutricionista brasileira Nacima Jarouche tenta repatriar sua filha Sirine, de 6 anos, após o início dos ataques israelenses no Vale do Bekaa, no Líbano, onde a menina está sob os cuidados dos avós paternos após uma separação conturbada. Ela acusa o ex-marido de impedi-la de trazer a filha ao Brasil, mas ele nega.

O que aconteceu

Sirine está no Líbano desde 2022, após o pai, de nacionalidade libanesa e brasileira, se recusar a devolvê-la à mãe. Nacima Jarouche, que havia conseguido a guarda da filha após um divórcio conturbado, planejava voltar ao Brasil com a filha. No entanto, na véspera da viagem, o ex-marido pegou a menina para passar o fim de semana e não mais a devolveu. Ele bloqueou o nome da criança nos aeroportos libaneses, impedindo sua saída do país.

Desde então, Nacima trava uma batalha legal e emocional para repatriar a filha, agora agravada pela guerra. Vivendo em São Paulo, a nutricionista tentou todas as vias diplomáticas possíveis para trazer Sirine de volta. Porém, a situação se agravou com o início dos bombardeios israelenses na região onde a menina vive com os avós paternos. Agora, além de enfrentar a burocracia, a mãe teme pela segurança da filha em meio a um cenário de guerra.