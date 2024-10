Brasileira no Líbano: 'Medo é ver um filho no lugar das crianças de Gaza'

Mesmo sem ataques, a brasileira dorme e acorda com sons dos bombardeios em outras cidades. "A minha até agora não teve nada. Mas pode ter, porque todas as pessoas do sul vieram para cá. Não sobrou uma casa por lá, só terrenos." Ela conta que o marido tem amigos entre as vítimas dos confrontos.

Vivo com medo. Durmo com barulhos de bomba e sempre acordo com explosões. Meu maior medo é ver um filho meu no lugar das crianças de Gaza. Salwa Rifai, brasileira vive no Líbano há 30 anos

Ela toma remédios desde que os confrontos começaram, devido às fortes crises de pânico. Ouvir aviões virou um martírio, pois são o prenúncio de mais ataques —já que a sua casa nunca foi rota de voo.

Os filhos da brasileira dizem que precisam ficar no Líbano para defender o país e a família. O marido tem a mesma postura e não deixaria o restante de sua família nesta situação: ele e os irmãos compartilham casas em um mesmo quintal, tamanha a proximidade.

A filha sabe que vivem uma guerra e tem medo. A adolescente pede para vir ao Brasil, independente da escolha dos irmãos. As escolas fecharam há um mês, e ela teve aulas online. No entanto, o ensino parou de vez devido à escalada dos ataques.