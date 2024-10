'Cavalo de Troia': como Mossad se infiltrou no Hezbollah e explodiu pagers?

Como Israel ocultou do Hezbollah a verdadeira origem dos equipamentos?

Líderes do Hezbollah estavam atentos a possíveis sabotagens. Por isso, o Mossad sabia que os pagers não podiam ser rastreados a Israel, EUA ou qualquer outro aliado geopolítico do país.

Em 2023, o grupo começou a receber ofertas para a compra em massa de pagers Apollo. Marca é taiwanesa e tem linha de produtos reconhecida, com distribuição mundial, e sem vínculos com interesses israelenses. A empresa não sabia do plano, segundo as autoridades.

Funcionária de marketing de confiança do Hezbollah tinha vínculos com a Apollo teria oferecido as vendas ao grupo armado. A mulher não foi identificada pelas autoridades, mas teria sido uma ex-representante de vendas da marca taiwanesa no Oriente Médio que abriu a própria empresa. Ela possuía licença para vender os pagers e recomendou o modelo AR924, por ser supostamente mais robusto e confiável.

Foi ela quem entrou em contato com o Hezbollah e explicou a eles por que o pager maior, com bateria maior, era melhor do que o modelo original. Um dos principais argumentos de venda do AR924 era o fato de ser "possível carregá-lo com um cabo. E as baterias eram mais duradouras.

— Revelou anonimamente uma autoridade israelense ao Post.