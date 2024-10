Como Israel assassinou o 'açougueiro' de Gaza em um encontro por acaso

Sinwar lançou duas granadas. O jornal Times of Israel relatou que Sinwar lançou duas granadas contra os soldados, que se retiraram e enviaram um drone para revistar o prédio. Neste momento, cujas imagens foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel, os soldados ainda não sabiam que o homem era Sinwar. Ao identificar uma pessoa sentada em uma poltrona, os soldados abriram fogo novamente. Somente ao realizar uma varredura no local, já com o homem morto, os soldados desconfiaram se tratar de Sinwar.

Sinwar era considerado mentor de ataque. O líder do Hamas considerado o mentor do ataque de 7 de outubro de 2023, quando o movimento armado atacou os israelenses e deflagrou o conflito que se estende até hoje.

Israel utilizou DNA para identificar corpo de Sinwar

Morte do comandante foi confirmada com a realização de teste de DNA. Para comprovar a identidade do corpo, Israel utilizou dados de Sinwar que estavam armazenados em um hospital local onde ele havia realizado uma cirurgia no cérebro em 2008, durante período em que ficou preso no país.

Exames analisaram características físicas e genética de Sinwar. Em Jerusalém, a arcada dentária e as digitais de Sinwar foram verificadas durante o processo de identificação do corpo. Segundo a rede britânica BBC, os soldados israelenses retiraram dentes e cortaram um dedo do cadáver de Sinwar. As amostras foram enviadas a Israel antes do traslado do corpo.

Corpo de Yahya Sinwar foi transferido para um necrotério em Tel Aviv. Segundo o governo de Israel, o corpo deve passar por "exames complementares" no Centro Nacional de Medicina Forense da cidade.