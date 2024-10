Morte de líder de Hamas contradiz ataques de Israel a civis, diz professor

Josias: Haddad acerta ao analisar transição do Brasil ao pós-bolsonarismo

O ministro da Fazenda Fernando Haddad faz um diagnóstico preciso da transição do Brasil ao pós-bolsonarismo e ao apontar a necessidade de ajustes no discurso da esquerda, disse o colunista Josias de Souza, também no programa.

O Brasil vive hoje a fase de transição do bolsonarismo ao pós-bolsonarismo e há diagnósticos, alguns muito bem feitos - como esse do Haddad, que indica uma necessidade de ajuste, de aperto de parafusos da esquerda.

Assim como Valdemar Costa Neto [presidente do PL]; o outro lado também sente a necessidade de promover ajustes. Ele disse que a extrema direita alojada no partido dele precisa se aproximar do centro e colocou Tarcísio de Freitas [governador de São Paulo] no primeiro lugar da fila para 2026.