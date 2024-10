Autópsia mostra que líder do Hamas foi morto com um tiro na cabeça, diz NYT

O relatório da autopsia feita no corpo de Yahya Sinwar, líder do Hamas, mostrou que ele foi morto com um tiro na cabeça. As informações foram publicadas pelo jornal The New York Times, nesta sexta-feira (18).

O que aconteceu

Além do ferimento na cabeça, Sinwar tinha estilhaços em um dos braços. De acordo com o diretor do Instituto Forense Nacional de Israel, Chen Kugel, o líder do Hamas foi atingido no braço por soldados israelenses. Kugel supervisionou a autopsia do corpo de Sinwar.

Ferimento no braço causou intenso sangramento. Estilhaços seriam provenientes de um pequeno míssil ou de projétil de um tanque. O chefe do grupo palestino teria tentado estancar o ferimento usando um fio elétrico como torniquete improvisado. Segundo Chen Kugel, "não teria funcionado de qualquer maneira". "Não foi forte o suficiente e seu antebraço foi esmagado", detalhou o diretor em entrevista ao jornal norte-americano.