Quem é o marido de Kamala Harris e o que ele faz atualmente?

História do advogado se relaciona a marcos na indústria de entretenimento norte-americanas. Ele chegou a defender a Hollywood Video em ação contra a Fox, o que o levou a um trabalho contínuo com os estúdios. Outro caso famoso envolvendo o advogado foi a defesa da rede Taco Bell, acusada de plagiar o personagem "Psycho Chihuahua". A rede de restaurantes chegou a ser condenada a pagar US$ 42 milhões, mas Emhoff reverteu a situação.

Emhoff trabalhou enquanto sua esposa serviu na administração presidencial. Nos últimos anos, ele ensinou direito na Universidade de Georgetown como professor visitante, de acordo com o The New York Times.

Em sua função oficial, assumiu responsabilidades delegadas a ele. Entre elas, a supervisão da residência da vice-presidência e o gerenciamento de um contingente de auxiliares. De acordo com o jornal, ele fala com orgulho sobre outras tarefas oficiais, como liderar delegações para participar de inaugurações presidenciais na Coreia do Sul e nas Filipinas.

Porta-voz contra antissemitismo. Emhoff aproveita seu atual papel de segundo-cavalheiro para convocar líderes judeus na Casa Branca e ajudar a direcionar esforços da administração contra o antissemitismo, antes e após o início do conflito na Faixa de Gaza. O advogado também mantém um escritório no Eisenhower Executive Office Building, próximo à Casa Branca. Ele procurou aplicar sua formação e experiência de advogado em orientações de assistência jurídica na gestão de Joe Biden.

Neste ano, ele admitiu ter traído a ex-esposa com uma professora de seus filhos. Após o Daily Mail expor o caso, Emhoff admitiu que teve um relacionamento com uma professora que trabalhava na escola de seus filhos, cerca de 15 anos atrás. "Durante meu primeiro casamento, Kerstin e eu passamos por momentos difíceis devido às minhas ações. Assumi a responsabilidade e, nos anos seguintes, trabalhamos as questões como família e saímos mais fortes", declarou o segundo-cavalheiro.