Trump é o republicano que mais conquistou delegados desde 1988

Melhor desempenho republicano desde 1988. Nas eleições daquele ano, George H. W. Bush, então vice-presidente na chapa de Ronald Reagan, aproveitou a popularidade do então presidente e conquistou 426 delegados.

Entenda os 'estados roxos'

Estados roxos são aqueles sem predominância de vitórias republicanas ou democratas ao longo da história. A maioria dos estados americanos é fiel a um dos partidos e não gera surpresas durante a contagem dos votos. Entretanto, há estados que variam os escolhidos, elegendo tanto republicanos quanto democratas, geralmente por margens acirradas. Por isso, os estados recebem o apelido de "roxos", pois representam a mistura entre os partidos vermelho (Republicanos) e azul (Democratas).

Candidatos valorizam a opinião de cada estado porque eleições acontecem em sistema de colégio eleitoral. Nos EUA, o presidente e vice não são eleitos diretamente pelo voto dos cidadãos. Os eleitores, na realidade, escolhem os representantes do colégio eleitoral de seus respectivos estados. O número de delegados em cada estado costuma variar entre 3 e 54, sendo proporcional ao tamanho da população e de parlamentares. No total, um candidato precisa conquistar 270 dos 538 delegados para ser eleito.

Candidato recebe votos de todos os delegados do estado, mesmo que a disputa tenha sido extremamente acirrada na região. A quantidade de delegados a favor de um candidato não é proporcional à porcentagem de votos que aquela pessoa recebeu entre a população. Ou seja, se a votação ficar 60% a 40% em um estado com dez delegados, o candidato que conseguiu 60% levará os votos dos dez representantes, não apenas seis. Os estados de Maine e Nebraska são os únicos que fogem à regra, usando o método do distrito congressional. Neste caso, os estados indicam dois votos de delegados para o vencedor no estado todo e, em seguida, um voto de delegado para o vencedor do voto popular em cada distrito.

Estados roxos estão espalhados pelo país. A cada eleição, os estados mais "indecisos" podem variar. Nas últimas décadas, os estados de Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte tem sido considerados muito decisivos. Neste ano, a mídia americana está chamando atenção para Minnesota, New Hampshire, Flórida e o segundo distrito de Nebraska.