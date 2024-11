Pela 1ª vez em 25 anos, prefeito de Las Vegas não será da família Goodman

Casamento Imagem: Reprodução / Redes Sociais City of Las Vegas

Antes mesmo de se elegerem, os dois já eram conhecidos e poderosos na cidade. Oscar era um advogado bem-sucedido, que atendeu uma longa lista de mafiosos, e Carolyn era fundadora da escola The Meadows. Segundo a prefeitura, o casal se mudou da Filadélfia para Las Vegas em 1964 como recém-casados, chegando com apenas US$ 87 entre eles.

Oscar ficou bastante conhecido pelo seu exibicionismo enquanto prefeito. Durante seu tempo como político, aparecia em eventos com dançarinas nos braços e um martíni nas mãos. Ele interpretou a si mesmo no filme "Cassino" e, mais recentemente, estrelou um episódio da série de sucesso "CSI Las Vegas".

Oscar Goodman Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Agora, a corrida pela prefeitura é apartidária, apesar das origens partidárias das candidatas. A ex-deputada de Nevada Shelley Berkley (Democrata) e a vereadora de Las vegas Victoria Seaman (Republicana) estão competindo pelo cargo.

Berkley se posicionou como uma continuação da era Goodman. Por outro lado, Seaman tem sido mais crítica em sua campanha ao dizer que é preciso seguir em frente e deixar políticas fracassadas do passado, sem citar o casal.