EUA já tiveram presidente eleito com apenas um delegado de diferença

A eleição daquele ano estava nas mãos de três estados do Sul: Flórida, Louisiana e Carolina do Sul. A busca por apoio instaurou uma disputa calorosa entre os candidatos - o que quase levou a uma nova guerra civil.

Fraude, intimidação e violência nesses distritos por parte das duas campanhas marcou a reta final da eleição. As juntas eleitorais nos três estados, controladas pelos republicanos, foram responsáveis por determinar quais eram votos válidos. Esses órgãos também tinham autoridade para descartar aqueles que consideravam fraudulentos.

Com esse cenário, a validade dos votos na Flórida, na Louisiana e na Carolina do Sul virou um impasse. Na tentativa de resolver o conflito, o Congresso criou a Comissão Eleitoral Federal, formada por membros do Senado e da Suprema Corte. O grupo também deveria ser composto pela mesma quantidade de republicanos e democratas, além de um independente, que seria o juiz. Mas, na prática, a Comissão terminou com maioria republicana.

Ao final, a Comissão concedeu a vitória nos três estados do sul a Hayes, que foi eleito com 185 votos eleitorais contra 184. A decisão foi amplamente criticada pelos apoiadores de Tilden, que a consideraram uma manobra partidária a favor do republicano. Os democratas também denunciaram veemente a atuação das juntas eleitorais, acusando-as de manipular os resultados.

Regiões em cinza ainda não eram considerados estados americanos Imagem: Andy Hogan / Domínio Público

As eleições daquele ano tiveram a maior participação eleitoral da história, com 81,8%. A depressão econômica, o clima de descontentamento e o desejo por mudança são alguns dos fatores que fizeram tantas pessoas se mobilizarem.