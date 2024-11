Negra e asiática, Kamala Harris busca ser a 1ª mulher presidente dos EUA

Discursos de Harris se dividiram entre propostas e ataques a Trump. A candidata reservou boa parte de seus comícios para responder críticas feitas pelo adversário, mas também para provocá-lo sobre sua idade, planos políticos e seriedade.

Em falas sobre economia, democrata focou em classe média. O principal item do plano de governo é o projeto "New Way Forward" (Novo Caminho), cujo principal objetivo é reduzir custos cotidianos e melhorar o acesso à saúde no país, que não é gratuita.

Campanha nas redes sociais mirou em voto jovem. A equipe da democrata entendeu que as redes sociais eram a melhor maneira de se aproximar do novo eleitorado, e passou a usar o TikTok como uma das principais maneiras de comunicação.

Conta de campanha tem 4,8 milhões de seguidores. No TikTok, a conta @KamalaHQ adequou a candidata às tendências, criticou Trump e usou linguagem jovem para captar eleitores recém-registrados.

Único debate com Trump ficou marcado por postura irônica de Harris. A democrata pareceu não se incomodar com os constantes ataques do ex-presidente, e até mesmo riu. Na imprensa americana, ela foi considerada a vencedora do encontro, realizado pela ABC News.

*Com EFE, AFP, Deutsche Welle