Eleições nos EUA: conheça os 7 'estados roxos' que devem definir o vencedor

Arizona

Fronteira com o México torna imigração uma das principais questões no estado. Trump tem aproveitado o tema para proferir ataques à Kamala, que foi nomeada por Biden para lidar com as questões e diminuir as crises nas fronteiras. O republicano também promete realizar "a maior operação de deportação" da história dos EUA se recuperar a presidência - política que agrada grande parte da população do Arizona.

Estado é campo de batalha na discussão sobre o acesso ao aborto. Em 2022, os republicanos do Arizona tentaram restabelecer a proibição quase total ao aborto. O Partido Democrata deve usar a discussão para conquistar o apoio de mulheres e eleitores mais jovens.

Biden venceu por 0,3% na última eleição. O estado costumava ser lar republicano -apenas dois democratas foram eleitos entre 1952 e 2020-, mas mudanças de mentalidade da população têm tornado a disputa pelos 11 delegados mais apertada.

Nevada

Candidatos lutam pelo apoio dos latinos em Nevada, que são quase 20% da população, para levar os seis delegados. Apesar do discurso anti-imigração, Trump tem apoio considerável da população. Harris talvez conte com o apoio do movimento trabalhista, que era fiel a Biden, mas não garantiu a transferência da lealdade para a substituta.