Trump indica Musk para Departamento de Eficiência do Governo

Segundo as ONGs Socorro Jurídico Humanitário, Cristosal e MOVIR há quase 30 mil inocentes entre as 83 mil pessoas detidas sem ordem judicial sob um regime de exceção em vigor no país desde março de 2022. Bukele disse que o número de 30 mil foi "inventado".

Eleições na Alemanha

A Alemanha deve ter eleições antecipadas em 23 de fevereiro, após o colapso da coalizão que sustentava o governo do social-democrata Olaf Scholz com a saída do Partido Democrático Liberal. Sem maioria no parlamento, Scholz aceitou convocar uma votação de confiança para 16 de dezembro. Se ele perder, como é esperado, o presidente Frank-Walter Steinmeier confirmará as eleições.

Nas pesquisas de intenção de voto, os sociais-democratas aparecem em apenas terceiro lugar, atrás dos Democratas-Cristão, de centro-direita, e do Alternativa para a Alemanha, de ultra-direita. A dissolução do governo alemão ocorreu apenas duas vezes no pós-guerra e acontece em um momento de inédita fragmentação partidária, avanço eleitoral da extrema-direita e fraqueza econômica.

Nuvem de poluição 50 vezes maior do que o limite recomendado pela OMS obscurece a capital da Índia, Nova Déli Imagem: Money Sharma / AFP

Brasil reduz pobreza na América Latina

O nível de pobreza na América Latina caiu em 2023 para o menor nível em 33 anos, segundo estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), da ONU. De acordo com o relatório, 80% da melhora se deve ao avanço no Brasil. No sentido oposto, Peru e Honduras foram os países onde o problema mais se agravou.