Quem é Tom Homan, o novo 'czar da fronteira' escolhido por Donald Trump

Sob a administração de Obama, realizou maior operação de deportação da história americana. Em 2013, Tom Homan foi apontado por Barack Obama como Diretor associado executivo de operações de execução e remoção do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos), e contribuiu com o recorde de 432 mil deportações em um ano. Dois anos depois, foi premiado pelo democrata com um Presidential Rank Awards, concedido pelos presidentes a oficiais de nota do governo.

Escolhido foi chefe de órgão de deportação durante último governo de Trump. Homan se tornou diretor do ICE no governo Trump, entre janeiro de 2017 e junho de 2018, ano em que resolveu se aposentar para passar mais tempo com a família. Em 2021, recebeu a Medalha de Segurança Nacional do republicano.

Tom Homan trabalha na fronteira desde 1984. Ele começou sua carreira como policial na pequena cidade de West Carthage, mas deixou-a quando ingressou na Patrulha da Fronteira em 1984. Lá, trabalhou como agente, investigador e supervisor antes de ser contratado pelo ICE, em 2003, durante sua criação.

Novo 'czar da fronteira' ajudou a elaborar o Projeto 2025. Se trata de um documento que propõe mudanças em todo o governo americano, especialmente nas políticas econômicas e sociais e na relação entre o governo federal e suas agências. O texto traz planos para criminalizar a pornografia, acabar com a venda de pílulas abortivas, revogar leis ambientais e de mudanças climáticas e tomar controle do Departamento de Justiça e do FBI (equivalente à Polícia Federal brasileira), entre outras sugestões, que devem ser adotadas por Donald Trump.

Homan chamou política imigratória de Biden de "suicídio político". Durante a Convenção Nacional Republicana, em julho, o ex-diretor do ICE disse em discurso: "Tenho uma mensagem para os milhões de imigrantes ilegais que Joe Biden permitiu que entrassem no país, violando a lei federal. Comecem a fazer as malas, porque você está indo para casa!