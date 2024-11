'Durona': 1ª mulher chefe de gabinete tocará projeto anti-imigração nos EUA

Natural da Flórida, Wiles foi gerente de campanha de Trump e é considerada "uma das principais arquitetas" da vitória dele. Ela trabalhou ao lado do colega Chris LaCivita e fez, segundo analistas internacionais, uma operação "mais disciplinada" para a terceira candidatura presidencial em comparação com as anteriores, e também foi importante para limpar o nome do republicano, após a invasão do Capitólio por apoiadores do republicano em 6 de janeiro de 2021.

"Não tenho dúvidas de que ela deixará nosso país orgulhoso", disse Trump. Ele chamou a estrategista ao palco após vencer a democrata Kamala Harris com grande vantagem. "Nós a chamamos de 'donzela do gelo", afirmou.

Longa trajetória na política. Filha do jogador de futebol americano e locutor esportivo Pat Summerall e bacharel em inglês pela Universidade de Maryland, Wiles começou a carreira política no escritório em Washington do deputado Jack Kemp, de Nova York, nos anos 1970. Depois disso, trabalhou na campanha vitoriosa de Ronald Reagan em 1980 como vice-diretora responsável pela agenda do candidato.

Ocupou seu primeiro cargo na Casa Branca em 1981. Por um ano, ela foi responsável pela agenda do já eleito Reagan, como "assistente especial do presidente", aponta seu perfil no LinkedIn. Ela deixaria o gabinete um ano depois, mas seguiria no governo, como assistente especial do Secretário do Trabalho Raymond J. Donovan.

Em 1984, deixou a administração pública e foi para a Flórida, onde assessorou dois prefeitos de Jacksonville e trabalhou para a deputada Tillie Fowler. Depois, passou a se dedicar a campanhas eleitorais, sendo responsável por ajudar o empresário Rick Scott a se eleger governador do estado. Em 1988, atuou por alguns meses como vice-diretora de operações da campanha de Dan Quayle, então candidato a vice-presidente na mesma chapa que o republicano George H.W. Bush. A dupla venceu as eleições.

Trajetória com Trump começou em 2016. Ela foi conselheira sênior de sua primeira campanha presidencial, que o levou à Casa Branca e participou ainda da tentativa de reeleição em 2020. Neste ínterim, Susie atuou ainda como conselheira sênior para a campanha ao governo da Flórida de Ron DeSantis, mas os dois se desentenderam, segundo a rede americana CNN, e DeSantis chegou a pedir que Trump a demitisse da sua campanha à reeleição em 2020 — o que acabou acontecendo, mas durou pouco.