Jamil: Janja deu presente de Natal antecipado para extrema direita mundial

Ela deu de bandeja a oportunidade para que a extrema direita vire essa história e não queira falar de mais nada a não ser a grosseria da primeira-dama.

Segundo o colunista, o governo tentará colocar panos quentes na situação, dizendo que foi uma fala "isolada". As gafes dela irritaram e incomodaram membros do governo Lula no último sábado (16).

A tentativa do Palácio do Planalto quanto do Itamaraty é dizer que: 'Essa não é a posição do presidente Lula e dos diplomatas brasileiros. Essa é uma posição isolada'. O que a extrema direita vai fazer é utilizar para sempre essa fala.

Tales: Declaração de Janja iguala atual governo a Bolsonaro

Ao xingar Elon Musk, dono do X, a primeira-dama Janja da Silva iguala o governo Lula (PT) ao governo Bolsonaro, que "saía falando palavrões por aí", criticou o colunista Tales Faria no UOL News da tarde deste domingo (17).