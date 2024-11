Sob Milei, Argentina critica termos e se afasta de consensos no G20

Trecho de documento de reunião do G20 sobre empoderamento das mulheres, ao qual Argentina não aderiu Imagem: Reprodução/Arte UOL

Argentina também foi o único país a não assinar declaração de grupo com chefes de Parlamentos do G20. O texto, aprovado no início de novembro, trata sobre justiça climática e desenvolvimento sustentável; mudanças em organismos multilaterais; ampliação da representatividade feminina em espaços decisórios; e combate às desigualdades de gênero, entre outros pontos.

Senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse à TV Senado que a Argentina não concordou "com nada" da declaração. "Todos têm consenso de que é preciso garantir a preservação da vida humana no planeta e para isso é preciso fazer um esforço global em torno da redução da emissão de gases do efeito estufa. É uma questão da democracia a necessidade da reconfiguração dos órgãos multilaterais para que a gente possa ter espaços efetivamente de tomada de decisão", afirmou o senador.

Prioridades do Brasil no G20 vão na contramão de interesses de Milei. O Brasil definiu três prioridades para o G20: combate à fome e à pobreza, transição energética com desenvolvimento sustentável e reforma das organizações multilaterais. Essa agenda, no entanto, vai na contramão dos líderes da extrema direita, como Milei e o norte-americano Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos.

Não há qualquer radicalismo identitário ou posições 'globalistas' nas declarações [da cúpula sobre empoderamento das mulheres] que poderiam justificar a não assinatura da Argentina. São temas confortáveis a países de diferentes posições políticas e ideológicas, incluindo países majoritariamente muçulmanos como Arábia Saudita, Turquia e Indonésia.

Ronaldo Carmona, professor de geopolítica da ESG (Escola Superior de Guerra) e sênior fellow do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais)