Brasileiros estão 'presos' em aeroporto da Guatemala: 'Sem sol há 4 dias'

Ele conta que, junto com João, foi encaminhado a uma espécie de abrigo dentro do aeroporto com outras pessoas impedidas de entrar na Guatemala. "É um lugar completamente improvisado, do lado do controle de imigração. Camas no chão, lugar sujo, cheio de barata, colchões velhos. Estamos há dias sem ver o sol", afirmou ao UOL. Eles não podem tomar banho, mas têm acesso a um banheiro para as necessidades básicas.

Uma das camas colocadas no chão para as pessoas no abrigo Imagem: Arquivo pessoal

Os dois tentaram adiantar a passagem de volta, programada para o dia 29, ou embarcar em um novo voo, mas não conseguiram. "A imigração fala que a responsabilidade do voo de volta seria da companhia aérea, só que eles não dão nenhum posicionamento".

Segundo o estudante, os agentes do aeroporto disseram a eles que a Copa Airlines informou que não havia voos disponíveis. Lucas afirmou que, após a repercussão do caso, uma representante da Embaixada do Brasil na Guatemala foi ao local, mas também foram informados que o retorno é de responsabilidade da empresa.

O brasileiro disse que há cerca de dez outras pessoas no local, de outros países, que também teriam desembarcado de voos da Copa Airlines. "Eu quero voltar para casa. Estamos apreensivos, ansiosos. Só queríamos uma resposta dizendo quando vamos voltar", lamenta.

"Minha mãe só falta morrer", afirmou Lucas. "Meus pais foram ao Itamaraty para conseguir informações, mas não foram recebidos", acrescentou.