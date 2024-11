Helicóptero que Biden trouxe ao Brasil tem sistema antimíssil e armadura

Comunicação sem fronteiras. O helicóptero ainda tem o Mission Communication System MCS, sistema de comunicação encriptada que permite que o presidente dos EUA, seu vice ou outros oficiais de alto escalão do governo possam entrar em contato com a Autoridade de Comando Nacional, que direciona os bloqueios de ameaças nucleares, em pleno voo — de qualquer lugar do mundo. Segundo a Forbes, a tecnologia em seu interior ainda protege o conteúdo das conversas mantidas dentro do Marine One, para que permaneçam confidenciais.

A mais de 300 km/h. O "Patriot" pode chegar a até 305 km/h, segundo o Usni. Ele tem espaço para quatro tripulantes — o dobro do helicóptero original comercial — e 14 passageiros. Um dos motivos das alterações tem a ver com o esquadrão presidencial (HMX-1).

O Marine One no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus Imagem: MICHAEL DANTAS/AFP

"The nighthawks" (falcões noturnos) é um grupo de apenas quatro pilotos do Corpo de Fuzileiros Navais que têm o direito de transportar o presidente a bordo do Marine One, segundo a National Geographic. Os militares acompanham o presidente e, não importa em que lugar do mundo ele desembarque, o primeiro a cumprimentá-lo na saída do Marine One deve ser sempre um fuzileiro naval americano.

Marine One nunca voa sozinho. Em missões fora de Washington, D.C., e especialmente no exterior, sempre até cinco outros helicópteros idênticos acompanham a aeronave presidencial. Eles funcionam como iscas para enganar possíveis agressores e proteger o presidente de se tornar alvo de inimigos.

Verdadeiro forte no ar. Apesar de não possuir armamentos, segundo o Usni, o helicóptero do presidente sempre tem um sofisticado sistema de defesa desde o 11 de setembro, com armadura balística, sistemas de bloqueio de radares e de detenção de mísseis antiaéreos, além de sistema de videoconferência e telecomunicação encriptada.