Argentina retira oficiais da missão de paz da ONU no Líbano

A Argentina notificou a missão de paz da ONU no Líbano que retirou três de seus oficiais do país árabe, sob constantes ataques israelenses, segundo confirmado nesta terça-feira (19) por um porta-voz das Nações Unidas.

O que aconteceu

"Argentina pediu a seus oficiais que voltassem", disse Andrea Tenenti, representante da Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano). A declaração foi em resposta à pergunta de um jornalista sobre a reportagem de um jornal. Ele se recusou a comentar o motivo da retirada dos agentes, encaminhando a pergunta ao governo argentino.

Decisão argentina ocorre em meio à intensificação de conflito no país do Oriente Médio. Os ataques israelenses se intensificaram no último domingo (17) no sul do Líbano e nos arredores da capital, Beirute. As autoridades suspenderam as aulas nesta segunda (18) e terça-feira (19) em escolas e universidades públicas e particulares da capital libanesa.