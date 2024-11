Idoso fica preso por quase 10 h em vulcão sob temperatura de -11 °C

O objetivo era subir até o cume do vulcão, a 3.776 metros acima do nível do mar. Ele começou a se sentir mal quando estava no Refúgio do Batalhão de Infantaria Militar, a 2.250 metros acima do nível do mar.

A operação foi finalizada às 4h (horário local) de domingo (17), em uma madrugada em que os termômetros chegaram a -11ºC no local. Uma maca de resgate foi utilizada pelos brigadistas. O militar foi encaminhado ao Centro de Informações de Tromen, onde profissionais do Sistema Integrado de Emergências de Neuquén o aguardavam. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.