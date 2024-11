Matt Gaetz recusa cargo no governo Trump em meio à acusação de crime sexual

Gaetz havia renunciado ao seu assento na Câmara na semana passada, horas depois de Trump indicá-lo para liderar o Departamento de Justiça. Decisão levantou dúvidas no Congresso sobre o futuro da investigação do comitê sobre alegações de que Gaetz teria tido relações sexuais com uma adolescente de 17 anos. Alguns republicanos no Senado pediram que os detalhes da investigação fossem divulgados.

O Departamento de Justiça, que Trump desejava entregar a Gaetz, conduziu sua própria investigação de três anos sobre as alegações de tráfico sexual contra o então parlamentar, mas não apresentou acusações criminais. Gaetz esteve reunido na quarta-feira (20) com republicanos do Senado, que têm o poder de confirmar ou bloquear sua nomeação.

Segundo o processo, Gaetz pagou mulheres e uma menor de idade para fazer sexo com ele e outros homens. Os "outros homens" não foram identificados nos documentos do tribunal. Outro republicano, Joel Greenberg foi condenado a 11 anos de prisão.

Os agentes federais investigaram ainda uma viagem que Gaetz fez às Bahamas com um grupo de mulheres e um doador de sua campanha. O que a Justiça queria saber é se as mulheres foram pagas ou receberam presentes para ter relações sexuais. Os promotores também investigaram se Gaetz e seus aliados tentaram garantir empregos no governo para algumas dessas mulheres.