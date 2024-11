Ranking aponta brasileiro de 112 anos como homem mais velho do mundo

João Marinho Neto, residente de Apuiarés (CE), é apontado como o homem mais velho do mundo, com 112 anos, segundo o ranking LongeviQuest. O antigo detentor do posto, John Tinniswood, faleceu nesta segunda-feira (25).

O que aconteceu

O cearense nasceu em Maranguape em 5 de outubro de 1912. De acordo com o LongeviQuest, ele é o último homem vivo nascido em 1912.

João nasceu em uma família de fazendeiros. Ainda na infância, ele se mudou para Apuiarés, onde mora até hoje. Ele teve sete filhos.