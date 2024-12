Musk apoia partido extremista alemão em artigo e faz editora de jornal pedir demissão

Desde 2021, a agência doméstica de inteligência da Alemanha classifica o AfD nacionalmente como suspeitos de extremismo. Pouco após a publicação, a editora de Opinião do jornal, Eva Marie Kogel, escreveu no X que pediu demissão, com um link para o artigo.

"A democracia e o jornalismo prosperam com a liberdade de expressão. Isso inclui lidar com posições polarizadoras e classificá-las jornalisticamente", disseram à Reuters o editor-chefe designado do jornal, Jan Philipp Burgard, e Ulf Poschardt, que assume o cargo de editor em 1º de janeiro.

Eles disseram que a discussão sobre o artigo de Musk, que teve cerca de 340 comentários várias horas após sua publicação, foi "muito reveladora".

Abaixo do comentário de Musk, o jornal publicou uma resposta de Burgard.

"O diagnóstico de Musk está correto, mas sua abordagem terapêutica, de que somente o AfD pode salvar a Alemanha, é fatalmente falsa", escreveu ele, referindo-se ao desejo do AfD de deixar a União Europeia e buscar uma aproximação com a Rússia, além de apaziguar a China.

O apoio de Musk ao AfD, que também defendeu seu direito de participar da política alemã devido a seus "investimentos significativos", ocorre no momento em que os alemães estão prontos para votar em 23 de fevereiro, após o colapso do governo de coalizão liderado pelo chanceler Olaf Scholz.