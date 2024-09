Quem era Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah morto por Israel em Beirute

Nasrallah ajudou a fortalecer o Hezbollah

Chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah Imagem: Reprodução/Al Jazeera

Ao longo dos anos, o Hezbollah se tornou uma organização militar e política. Nasrallah assegurou que seu movimento "superou" o número de 100 mil combatentes. Ele desempenhou um papel fundamental no fortalecimento do grupo.

Em 2006, militantes do Hezbollah invadiram Israel, que respondeu com um ataque. A guerra durou durou 33 dias. O conflito deixou mais de 1.200 mortos do lado libanês, a maioria civis, e cerca de 160 do lado israelense, a maioria soldados. Na prática, a guerra aumentou a popularidade de Nasrallah, retratado nos países árabes como uma resistência à Israel.

Em uma entrevista em 2006 ao jornal Washington Post, Nasrallah falou sobre como suas crenças foram forjadas. Ele disse que ao lado dos seus companheiros observavam "o que aconteceu na Palestina, na Cisjordânia, na Faixa de Gaza, no Golã, no Sinai", e isso os ensinou que "não podemos confiar nos estados da Liga Árabe, nem nas Nações Unidas. A única maneira que temos é pegar em armas e lutar contra as forças de ocupação", afirmou.

Apoio do Irã também fortaleceu o grupo. O Hezbollah, não por acaso, nasce três anos depois da formação da República Islâmica do Irã, que passa a incentivar as comunidades xiitas fora do Irã para que pudessem exportar o ideal da república islâmica para outros territórios.