Como mensagem gravada resolveu mistério da morte de soldado 100 anos depois

"Eu o peguei. Fiquei sentado lá com ele a noite toda, tentando encontrar as palavras, sem saber o que dizer, como se ele pudesse me ouvir", disse Scarbrough. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, ele pegou uma pá.

Eu cavei uma cova para ele, desci e coloquei meu amigo. Jogar aquela primeira pá de terra nele me machucou mais do que jogar terra no rosto do meu próprio pai.

Jim Scarbrough

O relato de Scarbrought foi finalmente revelado para a família de Stevens. Byron Scarbrough, ao compartilhar essas memórias com a família Stevens, proporcionou a resolução de um mistério oculto por cem anos. "Ele sentiu que era muito importante me contar isso", disse Byron. "Foster era o melhor amigo do meu avô. Meu avô era meu melhor amigo", completou.