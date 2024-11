Mulher que matou marido e tentou culpar filha pega prisão perpétua nos EUA

Mulher foi presa pelo crime em 2020, mas em 2023, o seu advogado afirmou que a filha dela, então com 7 anos, atirou na vítima, segundo a People. À época, um promotor disse que não havia "nenhuma evidência confiável apoiando as alegações feitas sobre o envolvimento da criança" no crime, divulgou a estação de televisão WESH. A promotoria ainda acrescentou que as declarações anteriores da menina contradiziam as recentes alegações da defesa da mulher.

Condenada chegou a falar no julgamento que o casal brigou antes de ele ser baleado e morto.

"Embora a justiça possa oferecer algum consolo, ela não irá curar as feridas." A fala foi proferida pelo irmão de Michael, Brian Shaver, durante o julgamento, acrescentando que a mulher provocou um vazio imensurável na vida da família da vítima.

O crime

A vítima foi vista pela última vez em novembro de 2015. Porém, o corpo dele só foi achado enrolado em um lençol e preso com tiras em 9 de março de 2018.

O cadáver estava enterrado sob uma fogueira no quintal da residência onde ele vivia com a família na cidade de Clermont, na Flórida. As buscas pelo corpo só ocorreram depois que um amigo da vítima relatou o seu desaparecimento e a polícia fez uma busca na casa.