Amuleto ligado a 'capítulo diabólico' excluído da Bíblia é encontrado

Em todas as três religiões monoteístas, Salomão é uma figura significativa. Ele é descrito como um rei na Torá e na Bíblia, enquanto no Islã é reconhecido também como profeta. Ficamos bastante surpresos ao vê-lo representado neste pingente, destacando a importância dessa peça para a arqueologia da Anatólia.

Esse achado pode estar relacionado ao "Testamento de Salomão", que não está na Bíblia. A escrita começa com o rei Salomão recebendo um anel com poderes mágicos. Ele permitia ao rei controlar demônios e o usou para ajudar na construção do Templo de Jerusalém.

De acordo com o texto, Salomão lutou contra demônios. Por isso, o amuleto pode sugerir que os antigos moradores de Adrianópolis acreditavam que essas histórias eram verdadeiras.

Segundo o teólogo padre Samuel Fidelis, o Testamento de Salomão é considerado apenas um apócrifo. "Ele está permeado de elementos místicos e esotéricos, que não traduzem inteiramente a fé judaica", contou ao UOL.

[Os apócrifos] surgem no contexto do mundo antigo e são atravessadas por ensinamentos judaicos, apresentam figuras judaicas, mas que não são propriamente a doutrina judaica presente no Pentateuco (nome dado aos cinco primeiro livros do Antigo Testamento) e nem reconhecidas como textos canônicos (de acordo com os dogmas da igreja). Padre Samuel Fidelis

Para o teólogo, o Testamento de Salomão é um desdobramento narrativo a partir de fatos históricos. "Salomão, de fato, foi um rei que caiu na idolatria e que deixou o judaísmo ser influenciado pelo esoterismo. E aí, se desdobra isso em livros, histórias, narrativas, muito ligado a um movimento do século II, que era a gnose", disse.