'Explodir sionistas': Jogo brasileiro é banido por recriar ataque do Hamas

A Polícia Antiterrorista britânica bloqueou um jogo, criado por um brasileiro-palestino, que permite aos jogadores recriarem os ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 contra Israel.

O que aconteceu

Autoridades ordenaram que o Steam, mercado de videogames online, removesse o Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque de sua loja no Reino Unido. O jogo, no entanto, ainda está disponível para compra nos EUA e foi lançado na plataforma em 2022.

Os usuários poderiam recriar algumas cenas do ataque do Hamas. Apesar de não haver menção explícita ao grupo extremista, os avatares voavam de parapente motorizados em uma base do exército israelense e matava os soldados - assim como aconteceu no ataque em 2023.