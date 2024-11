Inglaterra: Mãe que escondia filha em gaveta desde o nascimento é condenada

Menina foi achada desnutrida e aparentava ter sete meses e não três anos. Ela era alimentada com um conteúdo leitoso por meio de uma seringa e tinha problemas de saúde. Além disso, estava com o cabelo emaranhados e apresentava deformidades e erupções na pele. Rachel Worthington, do Serviço de Promotoria da Coroa, contou que a menina ficava longos períodos sozinha e sem comida suficiente.

O crime ocorreu do início de 2020 até o começo de 2023 e a menina nunca foi registrada e era mantida em segredo, informou a Polícia de Cheshire. Segundo a BBC Internacional, o caso foi descoberto depois que uma pessoa visitou a casa da mãe, ouviu o choro da criança e a encontrou na cama.

À polícia, a mãe disse que não sabia que estava grávida e ficou "muito assustada" quando deu à luz. Ela ainda explicou que a menina não ficava na gaveta embaixo da cama o dia todo e que o local não era fechado. A mulher ainda acrescentou que a garota "não fazia parte da família". Os outros filhos da mulher, que supostamente seriam bem cuidados pela genitora, não moravam com ela.

Mulher chegou a esconder a presença do bebê dos outros filhos. O parceiro dela, que também frequentava a casa, também não teria notado a presença da menina. "Horror", disse uma assistente social após ser chamada à residência e se deparar com a situação. A mãe respondeu a assistente social com naturalidade após ser questionada onde a criança ficava: "Sim, [ela fica] na gaveta".

Atualmente, a criança está em uma casa de acolhimento. Em razão da situação, a menina desenvolveu tem sérios problemas de desenvolvimento.