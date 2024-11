Corpo de brasileiro morto na Ucrânia está em campo minado, diz prima

Familiares e amigos de Tiago, moradores de Rurópolis, no Pará, receberam a notícia sobre a morte dele na quinta-feira (28). Ele tinha 19 anos e viajou para a Ucrânia no fim de outubro.

"Ele sempre falava que não queria ser só mais um na humanidade", disse ao UOL Luan Nascimento, amigo do brasileiro. "Ele queria ser eficiente em algum lugar, ajudar as pessoas", acrescentou.

Luan contou que o amigo falou sobre a viagem à Ucrânia uma semana antes de embarcar. "A gente tentou convencer ele a não ir, mas ele não ouviu a gente", afirmou.

Carreata

Amigos e familiares de Tiago organizaram uma carreata em Rurópolis, na noite desta sexta, em homenagem a ele. "Quando recebi a confirmação de que ele estava morto, desabei, chorei muito, mas temos que ser fortes para fazer essa homenagem", disse Luan ao UOL horas antes da carreata.

A informação sobre a morte do brasileiro circula em grupos pró-Rússia no Telegram. "Tiago tinha sido exposto a muita propaganda, o que o levou a acreditar que esta seria a guerra mais fácil da qual ele já tinha ouvido falar. No entanto, como todos sabemos, as coisas nem sempre funcionam assim", diz um trecho do texto compartilhado.