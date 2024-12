Jatos russos e sírios bombardeiam noroeste da Síria após tomada de Aleppo

Segundo Guterres, Gaza tem agora "o maior número de crianças amputadas per capita do mundo", com "muitas perdendo membros e sendo submetidas a cirurgias sem anestesia".

A ofensiva israelense, iniciada após os ataques do Hamas a Israel de 7 de outubro de 2023, já deixou 44.466 mortos em Gaza, segundo os dados do Ministério da Saúde do território, que a ONU considera confiáveis.

Indústria bélica em alta

A venda de armas e serviços militares das 100 maiores empresas do setor cresceu 4,2% em 2023, segundo relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI). O setor faturou US$ 632 bilhões e, pela primeira vez, todas as companhias da lista tiveram uma receita superior a US$ 1 bilhão cada.

Segundo o SIPRI, o crescimento foi impulsionado pelos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio e pela alta na tensão na Ásia, e ocorreu apesar de as empresas ainda sofrerem com problemas na cadeia de fornecimento causados pela pandemia. "É provável que [esse aumento notável] continue em 2024", afirmou Lorenzo Scarazzato, pesquisador citado no estudo.