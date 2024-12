Presidente da Coreia do Sul enfrenta pedido de impeachment

A coalizão insurgente liderada pelo grupo Hayat Tahrir al Sham, ex-filiado à Al Qaeda, chegou a 10 km de Hama - que fica entre Aleppo, tomada no fim de semana, e Damasco. Ontem, a OSDH disse que cerca de 900 pessoas já morreram desde o início da ofensiva rebelde há uma semana.

Biden na África

Joe Biden prometeu US$ 1 bilhão em ajuda humanitária para "africanos deslocados por secas históricas" e afetados pela fome. O anúncio foi feito em discurso ao lado do presidente de Angola, João Lourenço, em Luanda, na primeira visita de um presidente americano à região subsaariana desde 2015, no segundo governo Obama.

A viagem é vista como uma tentativa de recuperar parte do espaço que os EUA vêm perdendo para os rivais Rússia e, sobretudo, China no continente. Nesta quarta, Biden também deve anunciar um investimento adicional de US$ 600 milhões em uma linha de trem ligando Angola à República Democrática do Congo para o escoamento de minerais como cobalto e cobre.

Doença misteriosa no Congo

Uma doença desconhecida matou 143 pessoas no sudoeste da República Democrática do Congo em novembro, segundo autoridades locais. As vítimas apresentaram sintomas semelhantes aos da gripe, como febre alta e fortes dores de cabeça. A situação preocupa porque o número de infecções continua a aumentar. Um porta-voz da OMS diz que a agência da ONU foi alertada sobre o surto na semana passada e trabalha junto com as autoridades de saúde locais para tentar identificar a doença.