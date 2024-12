Governo de MG pede informações ao Itamaraty sobre fotógrafo desaparecido

O governo de Minas Gerais pediu informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre as buscas do fotógrafo Flávio de Castro Sousa, desaparecido no último dia 26 de novembro, em Paris.

O que aconteceu

Em ofício enviado ao Itamaraty, Zema solicitou a intermediação da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos com a Embaixada do Brasil em Paris para manter o governo do estado atualizado sobre a situação do fotógrafo. O governo estadual também forneceu informações do passaporte do brasileiro.