Polícia francesa fez buscas em necrotérios por brasileiro desaparecido

Flávio está em Paris desde o dia 1º de novembro. Ele foi até a cidade com o sócio Lucien Esteban para fazer as fotos de casamento de um casal de brasileiros. Lucien voltou ao Brasil, mas Flávio se planejou para ficar mais alguns dias de férias. Segundo o amigo, ele é apaixonado por Paris, tem muitos amigos na capital e fala francês fluentemente.

Acidente no rio Sena e check-in para voo

Flávio deveria embarcar para o Brasil em 26 de novembro. Ele fez o check-in online na véspera da viagem, mas não entrou no avião.

No mesmo dia, a família ficou sabendo que ele se envolveu em um acidente no rio Sena, na altura do Café Les Ondes, próximo da Torre Eiffel. Testemunhas dizem que Flávio deu entrada no Hospital Georges Pompidou às 6h, sendo liberado ao meio-dia. O UOL entrou em contato com o hospital, que não quis comentar o caso por questões de privacidade médica.

Funcionários do hospital disseram a amigo que Flávio saiu bem e consciente. "E realmente, pois depois disso, Flávio foi até a agência [que alugou sua hospedagem] pessoalmente, ainda com as roupas molhadas, pedir a extensão de mais um dia de hospedagem. Em seguida, ele teria voltado para este apartamento, tomado banho e começado a arrumar a mala, mas depois disso a gente não tem mais contato nenhum", relatou Rafael Basso.

Apesar de pedir um dia extra no apartamento, Flávio deixou seus pertences no local, incluindo o passaporte. A agência ligou para um contato de Flávio pedindo que ele fosse retirar a mala e documentos.