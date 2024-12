Arriscaria? Caça ao tesouro de bilionário espalha baús e dá pistas em livro

Para guiar os interessados na caça, Collins-Black publicou as pistas em novo livro. A obra, intitulada "There's Treasure Inside" (Há um Tesouro Dentro, em tradução livre), reúne as dicas para os caçadores que irão procurar pelos tesouros.

As histórias dos itens envolvidos na caça constituem os temas e os capítulos do livro. "There's Treasure Inside é o culminar de quase cinco anos de trabalho. O autor trabalhou com especialistas em diversas áreas para reunir um tesouro único e valioso. Valendo milhões de dólares e cada vez mais valiosas, as peças do tesouro são tão variadas quanto únicas", diz o site.

As caixas estão espalhadas por cinco estados dos Estados Unidos. Não há mais de uma caixa em um mesmo estado, conforme as informações oficiais do projeto, e os baús não seguem uma ordem correta para serem encontrados.

Os baús que guardam os tesouros foram especialmente elaborados para o projeto de Collins-Black. O serralheiro Seth Gould foi o responsável pelo desenvolvimento das caixas usadas, e o processo de Gould levou mais de um ano para ser concluído. Segundo Collins-Black, quatro baús são do mesmo tamanho, enquanto um deles é maior que os demais. "São cinco caixas porque queria ter certeza de que pelo menos uma delas teria boas chances de estar perto de você" declarou o autor ao portal oficial da caça.

O autor irá acompanhar as caças e anunciar caso algum dos baús seja encontrado. Segundo Collins-Black, até o momento nenhuma das valiosas caixas foi descoberta. De acordo com o autor, todos os baús estão localizados em "locais seguros", que não oferecem riscos àqueles que estão caçando os tesouros indicados em seu livro.