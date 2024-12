Raridade: fotógrafo flagra medusa 'comedora de águas-vivas' de 10 m em SP

Como foi encontrada

Rafael costuma sair de barco quase todos os dias para fazer registros de dentro e fora do mar nas cidades do litoral paulista de São Sebastião, Bertioga e Ilhabela. Dentre seus registros, é possível encontrar bichos como jubartes, raias, tubarões, golfinhos e até aves costeiras, como os abrolhos.

A "sorte" do fotógrafo ao encontrar a água-viva gigante pode ter a ver com a temperatura do mar. "Nos dias anteriores a água estava bem clara e quente, em torno de 24ºC", conta. Mas no dia do registro da Drymonema gorgos, Rafael registrou 15,5º C.

Para Alberto Lindner, professor de oceanografia, ciências biológicas e engenharia de aquicultura na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), a temperatura da água é a explicação mais plausível por essa espécie de água-viva estar menos submersa, já que elas vivem em lugares mais profundos do oceano.

Lindner explica que, quando vista na superfície, é possível que esteja acontecendo um fenômeno chamado ressurgência, que consiste na subida de águas profundas e frias para a superfície do oceano.

Rafael viu não apenas uma, mas três águas-vivas naquele dia. "Não era a maior e nem a menor, essa era a mais 'bonita' para fazer a imagem", conta.