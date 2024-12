Base subterrânea secreta dos EUA é achada debaixo do gelo na Groenlândia

Cientistas da Nasa encontraram, utilizando tecnologia avançada de radar, uma instalação militar americana usada durante a Guerra Fria, localizada a 30 metros abaixo do gelo da Groenlândia.

O que aconteceu

Instalação foi base secreta dos EUA e sua localização foi perdida ao longo dos anos devido ao acúmulo de gelo. Equipe de pesquisadores encontrou a construção, batizada de Camp Century, a bordo de um jato Gulfstream III. Inicialmente, os pesquisadores não sabiam o que estavam encontrando —o objetivo do projeto era calibrar e validar as capacidades do UAVSAR, uma tecnologia de radar usada para mapear as camadas de gelo, segundo a Nasa.

Ela foi construída em 1959 pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA a pedido do presidente Dwight Eisenhower. Embora tenha sido inicialmente apresentada como uma instalação de pesquisa, sua verdadeira finalidade estava ligada ao Projeto Iceworm, um plano secreto dos Estados Unidos para armazenar mísseis nucleares no gelo, como parte de uma estratégia de defesa contra a União Soviética, explicou o New York Post.