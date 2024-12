Professora: Parceria Mercosul-UE ainda depende de acordo dentro da Europa

O pacto, porém, terá de passar pelo protecionismo da França, da resistência de Itália, Holanda e Polônia e da fragilidade de alguns de seus principais cabos eleitorais, como a Alemanha.

No UOL News, a professora explicou que o acordo ainda pode levar meses para ser concluído e destacou o temor que há nos bastidores devido à posição do presidente da Argentina, Javier Milei.

O acordo agora terá de passar por uma revisão legal e tradução, o que pode levar meses para ser realizado. Só então é que uma assinatura será feita. Há uma estratégia possível de dividir para facilitar esse processo, que é fazer a parte econômica e conseguir fazer entrar em vigor mais rapidamente.

E no caso da América do Sul, acho que vai ter menos resistência, mas sempre há um temor sobre como que o governo argentino pode trabalhar essa questão, perante a posição do Milei, sempre muito crítico ao Mercosul .

Denilde Holzhacker, cientista política e professora de Relações Internacionais

Milei tem feito críticas constantes ao Mercosul, bloco comercial fundado há mais de três décadas com Brasil, Paraguai e Uruguai. Mais cedo, por exemplo, ele afirmou que o bloco "acabou se tornando uma prisão" para seus parceiros e fez um apelo para que se buscasse "uma nova fórmula".