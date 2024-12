Mercosul-UE: Guerra, Trump e China possibilitam acordo antes impossível

Foram necessárias uma guerra, uma ameaça protecionista, o avanço da extrema direita e um abalo geopolítico gerado pela China para um acordo quase impossível ser transformado em um pacto.

O anúncio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia apenas aconteceu por conta de eventos extraordinários, fora do controle dos blocos.

Se os europeus, por décadas, se recusaram a aceitar uma abertura mais ousada aos produtos do Mercosul, a guerra na Ucrânia mostrou a vulnerabilidade do abastecimento de alimentos do continente, mesmo sendo um importante produtor.