Após 25 anos, Mercosul e UE fecham maior parceria comercial do mundo

Segundo ela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "fez esforços" para proteger a floresta. "Mas essa defesa é uma responsabilidade compartilhada de toda a humanidade. O acordo garante que investimentos respeitem o patrimônio natural que o Mercosul tem", disse.

Uma das preocupações do Brasil se referia às novas leis europeias que, a partir de 2025, iriam punir exportações de locais que teriam sido alvo de desmatamento.

Por pressão do Itamaraty, o acordo prevê "mecanismos para lidar com eventuais impactos negativos de medidas unilaterais que possam afetar exportações do Mercosul. "Os dois blocos acordaram compromissos em matéria de desenvolvimento sustentável que adotam abordagem colaborativa e equilibrada, reconhecendo que os desafios nessa área são comuns e devem ser enfrentados de forma cooperativa", afirmou o governo brasileiro.

Para a especialista em Política Internacional do Greenpeace Brasil, Camila Jardim, o acordo "estimula a importação de itens altamente poluentes e prejudiciais à saúde que não serão mais vendidos no mercado europeu no futuro próximo". "Na prática, este acordo resultará em uma pressão pelo aumento do desmatamento, pois trocaremos commodities, muitas vezes advindas de áreas desmatadas, inclusive na Amazônia, pela importação de agrotóxicos, automóveis, motores a combustão e plásticos", alertou.

A entidade ainda questiona os ganhos para os exportadores agrícolas nacionais. "Os possíveis ganhos dos grandes agropecuaristas não serão recompensados à altura da devastação e desequilíbrio dos nossos ecossistemas", disse.



O que o Brasil ganha e onde cede

Pelo pacto, o Brasil conseguiu eliminar tarifas para bens como etanol, açúcar e carnes no mercado europeu, ainda que tenha de respeitar uma cota modesta. Do lado europeu, o pacto permite um maior acesso ao Mercosul para seus bens industriais e automóveis - uma ambição da Alemanha - assim como itens específicos como o vinho e facilidades para investimentos.