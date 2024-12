FBI oferece recompensa de mais de R$ 300 mil por pistas do assassino de CEO

Assassino foi identificado. O prefeito de Nova York, Eric Adams, disse hoje (7) que as autoridades estão próximas do homem. Jessica Tisch, comissária de polícia, observou em entrevista à CNN que a polícia já tem "grande quantidade de evidências" dos rastros do suspeito antes do crime.

Em comunicado, FBI anuncia recompensas de mais de R$ 300 mil por informações que deem o paradeiro do assassino do CEO da UnitedHealthcare Imagem: Divulgação/FBI

Entenda o caso

Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton de Midtown, onde uma conferência de investidores era realizada. Ele faria uma apresentação no evento, mas foi atingido pouco antes das 7h (9h, no horário de Brasília).

Policiais tentaram reanimar Thompson e o levaram a um hospital, onde a morte foi confirmada. "Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em comunicado.

Suspeita de crime premeditado. O chefe dos detetives da Polícia de Nova York, Joseph Kenny, informou que o atirador chegou a pé cinco minutos antes de Thompson, que aparentemente caminhava sem seguranças em frente ao hotel. A esposa dele afirmou à TV NBC que o marido recebeu ameaças recentes.