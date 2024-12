Momento de 'flerte' pode revelar identidade de atirador de CEO nos EUA

O rosto do suspeito pelo assassinato do CEO Brian Thompson em Nova York foi capturado graças a um momento de flerte que ele teria tido com uma funcionário de um albergue no Upper West Side da cidade.

O que aconteceu

Nas novas imagens, o suposto atirador aparece dando um sorriso descontraído. As fotos foram divulgadas nesta quinta-feira (5) pelo departamento de Polícia de Nova York, que pede ajuda à população por informações do jovem. ''Este não parece ser um ato aleatório de violência'', escreveu a corporação nas redes sociais.

Em todas as aparições anteriores, o suspeito estava de máscara. Mas nestas, ele teria tirado o disfarce para flertar com a mulher que trabalhava na recepção do albergue onde estava hospedado dias antes do crime, revelou a CNN americana.