CEO da gigante da saúde UnitedHealthCare é assassinado a tiros em Nova York

A polícia isolou o local do ataque, em uma área muito movimentada de Manhattan, próxima do Rockefeller Center, uma atração turística, em especial por sua árvore de Natal gigante e sua pista de patinação no gelo.

A UnitedHealthcare é uma das maiores companhias de seguros médicos dos Estados Unidos e administra produtos de saúde, como Medicare e Medicaid, para pessoas idosas e de baixa renda, financiados pelos orçamentos estatais.

O UnitedHealth Group tem 440.000 funcionários e faturou 100,8 bilhões de dólares (R$ 610,5 bilhões) no terceiro trimestre de 2024.

Casado e pai de três filhos, Thompson fazia parte do UnitedHealth Group há 20 anos e dirigia sua subsidiária na área da saúde, UnitedHealthcare, desde 2021.

Antes de se tornar diretor-executivo, Thompson supervisionou os programas governamentais da UnitedHealthcare, incluindo o Medicare, de julho de 2019 até abril de 2021.

Segundo uma apresentação para investidores, quase 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos utilizam produtos da UnitedHealthcare para empresas e particulares.