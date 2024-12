Governador da Pensilvânia critica assassino de CEO: 'Não é um herói'

Web celebrou morte de CEO. O Instituto de Pesquisa sobre Contágio em Rede aponta que publicações elogiosas ao assassino ou contrárias a Brian Thompson alcançaram dezenas de milhões de impressões. Das dez postagens sobre o caso com o maior número de interações, seis expressaram apoio explícito ou implícito ao assassinato, ou renegaram a vítima.

Usuários listaram CEOs de outras seguradoras. Uma das publicações mais visualizadas e curtidas comentava o caso com a pergunta: "Estamos começando agora então?". Outro fazia uma pergunta ao assassino, questionando se "ele sabia que existem outros CEOs". Um usuário chegou a fazer uma lista de "procurados" com os rostos e cargos dos diretores das principais seguradoras e empresas farmacêuticas dos Estados Unidos.

Ódio de muitos usuários parte de recusas de tratamento. Comentários e publicações relatavam experiências pessoais de clientes da UnitedHealthcare que tiveram pedidos para cirurgia, exames e medicamentos negados. "Segundo a companhia dele, a parada cardíaca do meu marido não era uma emergência e ficamos com 3 mil dólares em dívidas", aponta uma usuária. Já outro publicou um documento mostrando como a empresa negou que seu filho, com paralisia cerebral, utilizasse uma cadeira de rodas por não ser "medicamente necessário".

UnitedHealthcare é a seguradora de saúde que mais nega pedidos de pacientes. Um levantamento publicado pela Forbes e pelo Boston Globe mostra que a UnitedHealthcare nega 32% dos pedidos de seus pacientes. A média nacional dos Estados Unidos é de 16%.

O que aconteceu

Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton de Midtown, onde ocorria uma conferência de investidores. Ele faria uma apresentação no evento, mas foi atingido pouco antes das 7h (9h, no horário de Brasília).