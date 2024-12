Flerte descuidado e munição com mensagem: o que se sabe da morte de CEO

Cartaz da polícia oferecendo recompensa por informações sobre o assassino de Thompson Imagem: Alex Kent/Getty Images

Suspeito pode ser do sul do país. Apesar do documento de Nova Jérsei, fontes policiais informaram a rede americana ABC que o atirador chegou à cidade em um ônibus da empresa Greyhound vindo de Atlanta, no estado americano da Geórgia, e desembarcou no terminal de Port Authority. Ainda não há certeza, contudo, se ele apenas embarcou ali ou se mora na região.

Flerte: encapuzado 'baixou a guarda' para recepcionista. O jovem teria flertado com uma das funcionárias do lobby do albergue, que pediu para que ele abaixasse a máscara para que ela visse seu rosto. Ele a removeu e sorriu para a recepcionista, o que forneceu à polícia as imagens mais claras que se tem de seu rosto até agora — e que podem definitivamente ajudar a identificá-lo.

O assassino do CEO Brian Thompson sorrindo para a recepcionista do albergue, em imagens obtidas pela polícia Imagem: Divulgação/NYPD

Atirador pode ter tido treinamento com armas de fogo. Após análise das imagens do crime obtidas câmeras de segurança, autoridades acreditam que o assassino tinha pelo menos algum treinamento prévio com armas de fogo e experiência com armas. Além disso, a arma usada no crime estava equipada com um silenciador, disse um policial à agência Associated Press.

Bicicleta do suspeito pode ter sido posicionada como plano de fuga. Ele escapou justamente nela e foi visto pela última vez entrando no Central Park. Andrew McCabe, ex-vice-diretor do FBI, opinou à CNN que é possível que ele tenha entrado no parque e usado o local amplo e movimentado para uma troca de roupas.