Câmara dos EUA rejeita plano de gastos de Trump

O líder republicano, Mike Johnson, disse que apresentará um novo projeto hoje. O atual plano de gastos expira à meia-noite e, se não houver uma nova regra, o governo é obrigado a suspender os pagamentos de todas as atividades não essenciais, o que inclui salário de várias categorias de servidores públicos.

Trump ameaça a Europa

Donald Trump ameaçou hoje elevar tarifas sobre produtos europeus, caso os países da União Europeia não comprem mais petróleo e gás dos Estados Unidos. "Eles devem compensar seu enorme déficit com os Estados Unidos por meio da compra em larga escala do nosso petróleo e gás. Caso contrário, TARIFAS!!!", escreveu Trump, no perfil em sua rede social, Truth.

Os EUA já respondem por 48% das importações de gás liquefeito e por 15% do petróleo importado pela União Europeia. A declaração se soma a ameaças feitas por Trump de elevar tarifas de importação da China, México, Canadá e até do Brasil.

Se adotada, a política de aumento de impostos de importação tende a elevar a inflação americana e provocar aumento dos juros nos EUA. A possibilidade de que isso ocorra tem levado a uma valorização global do dólar em relação a várias moedas, incluindo o real.

EUA buscam aproximação com a Síria

Uma delegação diplomática dos Estados Unidos chegou hoje à Síria para uma reunião com as novas autoridades do país, controlado por integrantes do Hayat Tahrir al-Sham desde a queda há duas semanas do ditador Bashar al-Assad. O grupo islâmico é classificado pelos EUA como "terrorista".